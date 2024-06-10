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В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключения света

Украина, Понедельник 10 июня 2024 18:35
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В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключения света Фото: в "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во вторник, 11 июня, по всей Украине будут действовать графики отключения света с 14:00 до 19:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 11 июня графики почасовых отключений будут применены по всей Украине с 14.00 до 19.00", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине

Напомним, из-за дефицита в энергосистеме сейчас по всей Украине действуют плановые и аварийные отключения электроэнергии.

В частности, сегодня, 10 июня, графики отключений света по всей Украине действуют с 16:00 до 22:00.

Также мы сообщали, что из-за жаркой погоды в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии и соответственно увеличится дефицит. В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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