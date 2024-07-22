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"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на сегодня

Украина, Понедельник 22 июля 2024 10:24
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"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на сегодня Фото: Отключения света 22 июля будут максимальными вечером (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Меры ограничения потребления электроэнергии для населения Украины и бизнеса сегодня будут действовать на протяжении всех суток. Максимальными отключениями будут вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня, 22 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 - три очереди ", - говорится в сообщении.

Три очереди означают, что света в эти часы не будет у половины населения Украины.

&quot;Укрэнерго&quot; определило время наибольших отключений света на сегодня

Напомним, ситуация со светом в Украине в последнее время улучшилась из-за того, что спала жара. Кроме того, в Минэнерго связывают это с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации. Если в последние недели задействовали по четыре очереди отключений, то сейчас - не больше трех.

Ранее сообщалось, что 17 июля к энергосистеме Украины подключили один из атомных блоков после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива.

Графики и продолжительность отключений

Напомним, потребители каждой области поделены на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

По данным "Укрэнерго", условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

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Укрэнерго Отключения света
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"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на сегодня
"Укрэнерго" определило время наибольших отключений света на сегодня
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