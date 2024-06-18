В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключения света
В Украине отключать свет по графикам в среду, 19 июня, будут в течение всех суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
Как объяснили в "Укрэнерго", причина круглосуточных ограничений - прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.
При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Отключение света в Украине
Напомним, последние месяцы в Украине практически каждый день действуют графики отключений света. Это связано с тем, что генерации недостаточно покрытия потребления. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.
В частности, сегодня, 18 июня, графики отключения света по Украине должны были действовать с 00:00 до 24:00.
Однако позже "Укрэнерго" сообщило, что графики стабилизационных отключений света отменены до 15:00. Вечером они будут действовать снова.
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