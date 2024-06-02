В "Укрэнерго" заявили о серьезных препятствиях для нормальной работы ДнепроГЭС

Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) была сильно повреждена российскими ракетными ударами. Техническое состояние станции оценивается сейчас как сложное, что, в частности, влияет на возможность нормальной работы объекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого в эфире "Суспільне".
По его словам, ДнепроГЭС по состоянию на данный момент "находится в затруднительном положении с точки зрения технического состояния".
В "Укрэнерго" напомнили, что по этой станции российские оккупанты наносили удары не впервые.
"Враг в течение этого года несколько раз атаковал ДнепроГЭС", - отметил Кудрицкий.
Он добавил, что станция сейчас "очень повреждена". Говоря о возможности нормализации работы ДнепроГЭС, глава "Укрэнерго" обратил внимание, что в результате обстрела стабилизировать рабочие процессы на объекте трудно.
"Есть серьезные препятствия для ее нормальной работы", - сказал Кудрицкий.
Напомним, в ночь на 1 июня российские захватчики во время очередного массированного удара по Украине снова атаковали две украинские ТЭС. После вражеских обстрелов, в частности, в Запорожье было перекрыто движение через дамбу Днепровской ГЭС на время.
Стоит отметить, что в прошлый раз по этой станции российские террористы наносили удары в марте.
Добавим, 1 июня глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что ДнепроГЭС находится в критическом состоянии после ракетной атаки оккупантов по Запорожью.
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