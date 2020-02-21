"Укренерго" не виконав рекомендації Міненерго стосовно припинення імпорту струму, - Оржель

Міністерство енергетики та захисту довкілля рекомендувало "Укренерго" зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які були розпочаті внаслідок "поправки Геруса", але рекомендації не були виконані. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель на засіданні Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у середу, 19 лютого, передає РБК-Україна.

"У мене була чітка позиція по імпорту електричної енергії. Лист, який написаний. Була окрема розмова по імпорту. Був графік по імпорту, там стояли нулі. Тепер знову не нулі. І знову-таки повноважень впливу на цю ситуацію в мене немає. Ви знаєте мою позицію по системному оператору", - сказав Оржель.

Також міністр наголосив, що у нього немає повноважень впливати на рішення системного оператора, оскільки це незалежна компанія.

"Вони незалежні, тобто, корпоратизовані, наглядова рада. Як я, як міністр, буду впливати на їхні рішення, не можуть навіть сказати. Як громадянин України можу сказати, що в мене це викликає занепокоєння, ефективність роботи. Але як громадянин. Бо, не дай Боже, вони мені зараз напишуть і подадуть в суд, що я, як міністр, вчиняю на них тиск, на серйозні, корпоратизовані, дуже прозорі. Великі у них шоу відбуваються, в майбутнє вони дивляться, шампанське п’ють", - зазначив Оржель.

Нагадаємо, раніше Олексій Оржель заявляв, що системний оператор "Укренерго" зобов’язаний зменшити імпорт російського струму до технологічного мінімуму, оскільки в Україні знизилось енергоспоживання і нам потрібно завантажити власні енергопідприємства.

Народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко зазначав, що імпорт російського струму призвів до падіння промвиробництва та зростання рівня безробіття в Україні.

У свою чергу, компанії постачальники електроенергії в колективній заяві попереджали, що в разі прийняття НКРЕКП змін до Кодексу системи передачі, експорт електроенергії може повністю припинитися.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель запропонував міністру фінансів призначити Андрія Стасіва т.в.о. голови "Укренерго".