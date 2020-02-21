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Розвиток електромереж має відбуватися за рахунок інвестицій, - міністр

Новини » Енергетика     21.02.2020 - 18:02
Розвиток електромереж має відбуватися за рахунок інвестицій, - міністр
Фото: Олексій Оржель (РБК-Україна)

Для ефективного "зеленого" енергопереходу необхідне балансування зеленої, теплової та атомної генерації

Системи транспортування та розподілу електроенергії потребують значних інвестицій, насамперед РАБ-регулювання тарифів. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель в рамках круглого столу, присвяченого зеленим тарифам,передає РБК-Україна.

Міністр енергетики висловив переконання, що для створення умов ефективного "зеленого" енергопереходу необхідне балансування зеленої, теплової та атомної генерації. Для цього треба працювати над розвитком електричних мереж за рахунок інвестицій.

"Галузь формується з системи транспортування, розподілу, там також потребуються значні інвестиції. Ми досі не ввели РАБ-регулювання, яке дуже потрібне. Ми не оновлюємо мережі. У нас є споживач, який також потребує якісного електрозабезпечення за адекватною ціною. Бо не буде того, хто споживає, не буде мереж, ми не зможемо транспортувати і надати, продати цю кіловатгодину", - сказав Оржель.

Міністр зазначив, що наразі зроблено не достатньо для інвестиційної привабливості. Оскільки одна з її складових - якість електромереж, котрі відновлюються повільно.

"Ті рішення, які ми будемо приймати в рамках взаємодії з інвесторами, є абсолютно недостатніми. Більше того, ми маємо говорити про конкурентоздатність в принципі економіки. І ще раз хочу підтвердити про розвиток і якесь відновлення мереж. Те, в що ми не вкладаємо зовсім", - додав Оржель.

Як писало РБК-Україна, 21 січня Міненерго презентувало Концепцію "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року. Концепція визначає, що більшість інвестицій буде здійснена приватними гравцями, особливо операторами мереж, що вимагатиме зміни підходу до тарифоутворення – від систем "витрати плюс" до таких, що стимулюють інвестиції.

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