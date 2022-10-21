В части Житомира исчез свет: городской голова объяснил причину

В части Житомира отсутствует электроснабжение. На одной из подстанций возникло перенапряжение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу мэра Житомира Сергея Сухомлина.

"Сегодня утром из-за перенапряжения отключили часть города. Перегрузка по одной из подстанций. Поэтому очень осторожно на дорогах, часть светофоров не работает, часть работает некачественно . Поэтому внимание на дороге, все будет хорошо, держимся",

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня, 21 октября, в Украине снова возможны отключения электроэнергии по всем областям.

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