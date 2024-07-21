В Минэнерго заявили об улучшении ситуации со светом: что повлияло

Ситуация со светом в Украине в последнее время улучшилась. Причиной этого стали погодные условия, поскольку в последние дни жара спадает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"До этого мы имели четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара спадает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации", - сказал он.

Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

"На сегодняшний день мы имеем дефицит, как следствие обстрелов, 8 комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации 9 гигаватт - достаточно значительный объем. Поэтому задача энергетиков на сегодня - это удержать энергосистему в целостности и в безопасности поставок электроэнергии" , - добавил Колесник.