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В Минэнерго заявили об улучшении ситуации со светом: что повлияло

Украина , Воскресенье 21 июля 2024 12:21
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В Минэнерго заявили об улучшении ситуации со светом: что повлияло Фото: в Минэнерго заявили об улучшении ситуации со светом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация со светом в Украине в последнее время улучшилась. Причиной этого стали погодные условия, поскольку в последние дни жара спадает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника в эфире телемарафона.

"До этого мы имели четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара спадает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации", - сказал он.

Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

"На сегодняшний день мы имеем дефицит, как следствие обстрелов, 8 комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации 9 гигаватт - достаточно значительный объем. Поэтому задача энергетиков на сегодня - это удержать энергосистему в целостности и в безопасности поставок электроэнергии" , - добавил Колесник.

Отключения света в Украине

В Украине ежедневно действуют отключения света по графику. За последние несколько недель ситуация ухудшилась, поскольку в Украину пришла аномальная жара. Из-за высоких температур возрастает потребление электроэнергии.

Напомним, что сегодня отключения света должны были действовать на протяжении всех суток, но "Укрэнерго" отменило отключение с 12:00 до 15:00. Ожидается, что вечером будут действовать две очереди отключения света.

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