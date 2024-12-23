В "Укрэнерго" ответили, когда сегодня прекратят действовать аварийные отключения света

"Сегодня, 23 декабря, начиная с 14:10, в нескольких областях Украины вынужденно были применены аварийные отключения", - рассказали в компании.

По их данным, причина временного введения ограничений - необходимость неотложной замены поврежденного в результате обстрелов оборудования и потеря отдельных генерирующих мощностей.

В "Укрэнерго" отметили, что как только работы будут завершены - ограничения для

бытовых потребителей будет отменено

Ориентировочное время завершения работ - до 17:00.

Отключение света в Украине

В последнее время Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, удары 17 ноября имели масштабный характер, с привлечением более 120 ракет и 90 дронов.

Следующий удар был нанесен уже 28 ноября. Именно тогда россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. В общем были зафиксированы повреждения сразу в 14 областях Украины.

А 13 декабря Россия запустила по Украине 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов.

Также в Украине действуют новые правила отключения света. Подробно о том, как теперь будут выключать свет читайте в материале РБК-Украина "Очереди "пополам" и новые интервалы. Какими будут графики отключения света с 16 декабря".