ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Укрэнерго" уже восстановило 80% поврежденной обстрелами магистральной сети

Новина українською →
Украина, Суббота 08 апреля 2023 11:59
"Укрэнерго" уже восстановило 80% поврежденной обстрелами магистральной сети Фото: в Украине восстановили 80% поврежденной сети (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С октября прошлого года из-за террористических атак со стороны Москвы было повреждено 43% магистральных сетей. По состоянию на сегодняшний день возвращено в работу, хоть кое-где и частично, 80% поврежденной магистральной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергетическим объектам. Более 250 из них попали в цель. Обстреляны и получили разную степень повреждений все тепловые и гидроэлектростанции.

&quot;Укрэнерго&quot; уже восстановило 80% поврежденной обстрелами магистральной сети

По оценке Всемирного банка и ПРООН, только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети "Укрэнерго" в этом году составляют почти 1 млрд долларов.

Как отметили пресс-службе, "Укрэнерго" уже получило около 500 единиц оборудования от стран ЕС, еще больше производится и едет в Украину.

"Сейчас электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, российская кампания по серьезному разрушению объединенной энергетической системы Украины зимой 2022-2023 годов потерпела неудачу.

Национальный банк прогнозирует отсутствие дефицита электроэнергии в Украине до конца 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго відключеня світла
NEWS
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
Пасха завтра? Как может измениться церковный календарь и ждут ли Украину двойные праздники
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян