"Укрэнерго" уточнило объем графиков отключений света из-за ракетной атаки

По данным пресс-службы, 25 декабря, меры ограничения потребления применяются так:

для бытовых потребителей: 05:48 - 23:59 - до трех очередей отключений одновременно ,

, для промышленности и бизнеса: 15:00 - 23:59 - применение графиков ограничения мощности

"Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в каждом регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях

"Напоминаем, что "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго", - добавили в пресс-службе.