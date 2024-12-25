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"Укрэнерго" уточнило объем графиков отключений света из-за ракетной атаки

Фото: Графики отключений света 25 декабря могут задеть половину украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" было вынуждено ввести графики отлучений света из-за массированной ракетно-пушечной атаки российской армии на Рождество. Для граждан могут применяться до трех очередей отключений из шести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

По данным пресс-службы, 25 декабря, меры ограничения потребления применяются так:

  • для бытовых потребителей: 05:48 - 23:59 - до трех очередей отключений одновременно,
  • для промышленности и бизнеса: 15:00 - 23:59 - применение графиков ограничения мощности

"Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в каждом регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях

"Напоминаем, что "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго", - добавили в пресс-службе.

 

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Графики отключения светаУкрэнерго