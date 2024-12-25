"Укрэнерго" уточнило объем графиков отключений света из-за ракетной атаки

"Укрэнерго" было вынуждено ввести графики отлучений света из-за массированной ракетно-пушечной атаки российской армии на Рождество. Для граждан могут применяться до трех очередей отключений из шести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
По данным пресс-службы, 25 декабря, меры ограничения потребления применяются так:
"Причина временного усиления ограничений - повреждение энергообъектов в результате сегодняшней массированной ракетно-дроновой атаки", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в каждом регионе можно узнать на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях
"Напоминаем, что "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди определяют облэнерго", - добавили в пресс-службе.