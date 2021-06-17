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Розслідування НАБУ встановило двох трейдерів електроенергією, пов’язаних з керівництвом НКРЕКП, - нардеп

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Київ, Четвер 17 червня 2021 12:22
Розслідування НАБУ встановило двох трейдерів електроенергією, пов’язаних з керівництвом НКРЕКП, - нардеп Фото: Валентин Наливайченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ще один трейдер-посередник на ринку електричної енергії ТОВ "Укренергоаексопрт", щодо якого НАБУ проводить розслідування через схеми "торгівлі повітрям", напряму пов'язаний з підлеглими голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко з посиланням на висновки Тимчасової слідчої комісії.

"Сьогодні ТСК отримала дані, що черговий трейдер - ТОВ "Укренергоекспорт", - стосовно якого НАБУ проводить розслідування за фактом крадіжки 1,9 млрд грн в "Укрзалізниці" і схем торгівлі "повітрям", - пов'язаний з безпосередніми підлеглими голови НКРЕКП Валерія Тарасюка", - повідомив нардеп.

Він наголосив, що згідно з офіційною декларацією начальника відділу експертизи проектів нормативно-правових актів НКРЕКП Тетяни Чуб за 2020 рік, її чоловік отримував заробітну плату в ТОВ "Укренергоекспорт".

У 2020 році "Укренергоекспорт" заробив на перепродажі струму державних компаній 295 млн грн, не виробивши при цьому ні 1 кВт.годин електричної енергії.

"Відразу 4 людини пов’язують безпосередньо голову НКРЕКП Валерія Тарасюка з трейдером, який за даними НАБУ брав участь в махінаціях і крадіжках коштів "Укрзалізниці" і "Енергоатома", - наголосив Наливайченко.

Раніше Наливайченко з посиланням на дані ТСК і розслідування НАБУ повідомив про безпосередній зв'язок трейдера ТОВ "Енерджікс" за найближчим оточенням Валерія Тарасюка. Зокрема трейдер пов'язаний з чоловіком заступника начальника одного з департаментів НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації з цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації з цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесійності.

16 червня НКРЕКП знову відмовилося виконувати рекомендації Міненерго, які були покликані зупинити махінації трейдерів з перепродажем електроенергії державних компаній.

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