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Власти Киева готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии

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Украина, Пятница 18 ноября 2022 14:30
Власти Киева готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии Фото: первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Сейчас в Киеве отказались от аварийных отключений электроэнергии и перешли к плановым. Но рассматриваются разные сценарии, в том числе и полное отключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в интервью телеканалу "Киев".

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе к полному отключению", - сказал он.

Но сейчас, по его словам, перешли к стабилизационным отключениям, свет будет отключаться по графику не больше 4 часов.

"Но в связи с понижением температуры электропотребление значительно увеличивается. Поэтому нам сейчас, как никогда, нужно экономить электроэнергию. Потому что увеличение потребления может привести к аварийным отключениям, если система не будет справляться", - добавил Поворозник.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти готовы к разным сценариям развития событий , в том числе в случае блекаута. Он сказал, что есть запасы топлива, воды и пищи, но не исключил, что, возможно, придется уезжать из города.

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