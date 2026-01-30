В "Укрэнерго" опровергли фейк об экспорте электроэнергии за границу
В соцсетях распространяют ложные сообщения о якобы экспорте электроэнергии из Украины во время отключений. Энергетики уверяют, все украинские электростанции сейчас работают только для внутреннего потребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
"Экспорт электроэнергии пока не осуществляется - все станции работают исключительно для внутренних нужд", - отмечают энергетики.
Они отметили, что это неправда и часть враждебной информационной операции, направленной на создание недоверия и раздражения среди населения.
Также любой может проверить данные на официальных платформах:
- ENTSO-E
- Аукционная платформа НЭК "Укрэнерго"
"Баланс всегда близок к нулю: сколько идет за границу - столько возвращается", - объясняют специалисты, подчеркивая, что физические перетоки между украинской и европейскими энергосистемами являются техническим явлением, что не свидетельствует о коммерческом экспорте.
Фото: в соцсетях распространяют ложные сообщения о якобы экспорте электроэнергии из Украины (t.me/Ukrenergo)
Удары РФ по энергетике
Напомним, что в ночь на 28 января и утром российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких областях Украины. Без электроснабжения остались потребители в четырех регионах.
В Минэнерго отметили, что в результате обстрелов энергетических объектов врагом обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.
Ранее, в ночь на 26 января, из-за обстрелов энергетической инфраструктуры без света оставались потребители Харьковской и Донецкой областей.
