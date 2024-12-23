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"Укрэнерго" отменило аварийные отключения света

Понедельник 23 декабря 2024 19:03
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"Укрэнерго" отменило аварийные отключения света Иллюстративное фото: в Украине перестали действовать аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ряде регионов Украины отменили аварийные отключения света. Ограничения электроснабжения не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Аварийные отключения света отменены. Меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе", - сказано в сообщении компании.

Там также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Аварийные отключения света

Напомним, сегодня, 23 декабря, днем в Киеве, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и еще нескольких областях ввели аварийные отключения света.

После этого в "Укрэнерго" объяснили, что причина таких ограничений - необходимость срочной замены энергетического оборудования, которое было повреждено в результате российских ударов, а также потеря отдельных генерирующих мощностей.

В компании также пообещали, что оборудование заменят до 17:00.

Стоит заметить, что последние дни в Украине не применяют графики отключений света. Одной из причин является низкий уровень потребления на фоне потепления.

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