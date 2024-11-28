После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новый график

Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений света для Киева, Киевской области и Одесской области на 28 ноября. Графики предусматривают отсутствие света в большую часть дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК .

В Киеве будет действовать такой график:

"Согласно новым командам Укрэнерго имеем обновленные графики отключений на сегодня", - говорится в сообщении.

Массированная атака

Напомним, Россия 28 ноября совершила уже 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Как отметили в Минэнерго, энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где позволяет ситуация безопасности.

Как сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, по прогнозу от "Укрэнерго", экстренные отключения будут продолжаться до вечера, до 20:00.

Напомним, Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключений света. Свет начали отключать после массированной атаки 17 ноября.