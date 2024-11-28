ua en ru
Чт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новый график

Украина, Четверг 28 ноября 2024 10:48
UA EN RU
После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новый график Фото: График предусматривает отсутствие света в Киеве большую часть 28 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Компания ДТЭК обнародовала новые графики отключений света для Киева, Киевской области и Одесской области на 28 ноября. Графики предусматривают отсутствие света в большую часть дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Согласно новым командам Укрэнерго имеем обновленные графики отключений на сегодня", - говорится в сообщении.

График для Киева

В Киеве будет действовать такой график:

  • 1 группа – свет будет отсутствовать с 10:00 до 17:00
  • 2 группа – свет будет отсутствовать 10:00 до 14:00
  • 3 группа – свет будет отсутствовать с 13:00 до 17:00
  • 4 группа – свет будет отсутствовать с 13:00 до 20:00
  • 5 Группа – свет будет отсутствовать off с 16:00 до 20:00
  • 6 группа – свет будет отсутствовать с 08:00 до 14:00 с 16:00 до 20:00

После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новый график

График для Киевской области

После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новый график

График для Одесской области

После массированной атаки света в Киеве не будет большую часть дня: новый график

Массированная атака

Напомним, Россия 28 ноября совершила уже 11-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфраструктуры.

Как отметили в Минэнерго, энергетики работают над обеспечением резервных схем питания там, где это возможно. Они уже приступили к восстановительным работам, где позволяет ситуация безопасности.

Как сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко, по прогнозу от "Укрэнерго", экстренные отключения будут продолжаться до вечера, до 20:00.

Напомним, Украина прошла сентябрь и октябрь без графиков отключений света. Свет начали отключать после массированной атаки 17 ноября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света
NEWS
Под ударом энергетика: что известно о последствиях массированного обстрела Украины
Под ударом энергетика: что известно о последствиях массированного обстрела Украины
DAILY
Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться
Данила Крамаренко, Дмитрий Олейник Михаил Подоляк: Украина работает с Трампом, его отношение к войне и РФ будет меняться