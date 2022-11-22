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В "Укрэнерго" рассказали о масштабе повреждений ТЭС и ГЭС

Новина українською →
Вторник 22 ноября 2022 14:36
В "Укрэнерго" рассказали о масштабе повреждений ТЭС и ГЭС Фото: в "Укрэнерго" рассказали о масштабе повреждений ТЭС и ГЭС (dtek.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты своими ударами повредили почти все крупные тепло- и гидроэлектростанции в Украине

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого на брифинге.

"У нас практически не осталось в Украине невредимых тепловых и гидроэлектростанций. Чтобы вы понимали масштаб атак и с чем нам приходится работать, практически вся тепловая и гидрогенерация, мы говорим о больших электростанциях, получили повреждения, получили ракетные удары", - сказал он.

Кудрицкий отметил, что в нашей стране также почти не осталось невредимых узловых подстанций "Укрэнерго".

"Практически на каждую важную подстанцию уже что-то, к сожалению, прилетало. При этом на некоторые подстанции по несколько раз - по 3, по 5, и даже по 8 раз. Поэтому масштаб разрушений колоссальный", - добавил он.

Напомним, ранее исполнительный директор ГТЭК Дмитрий Сахарук заявлял, что в результате обстрелов россиян была уничтожена примерно десятая часть энергетической инфраструктуры Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что украинцы, вероятно, будут жить в условиях постоянных отключений электроэнергии по меньшей мере до конца марта.

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ТЭС Укрэнерго Электроэнергия ГЭС
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