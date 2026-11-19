Энергетики объяснили две основные причины скачков напряжения и дали советы
Россия ежедневно атакует энергетику Украины, что приводит к скачкам напряжения в сети. Имеется алгоритм действий для бытовых пользователей при подобной ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
Прыжки напряжения в домах
В период активных атак РФ на энергетику скачок напряжения является одним из самых распространенных вопросов, говорят в ДТЭК. Особенно много жалоб на это поступает от жителей Днепропетровщины.
Основных причин скачков напряжения две:
- После возвращения света люди часто одновременно включают бойлеры, обогреватели, электроплиты и другие мощные приборы, поэтому резко возрастает нагрузка и общее напряжение в сети может упасть. Обычно она выравнивается за 1-1,5 часа.
- Российские обстрелы повреждают энергосети. При ремонте часть домов энергетики подключают к резервным линиям. В настоящее время напряжение может падать или расти.
Алгоритм действий
В ДТЭК предоставили алгоритм действий потребителям при скачках напряжения:
- Когда вернулся свет - включайте мощные приборы поочередно. Это обычное правило может спасать электросети, истощенные российскими обстрелами.
- Напряжение резко прыгает? Сразу сообщите ОСМД, ЖСК или управляющего дома. Если по возвращении света напряжение остается низким более 1,5 часов, тоже обратитесь к ним.
- Управляющий организует проверку проводки в доме. Если она исправна, он подаст заявку в ДТЭК, специалисты проверят линии, по которым электричество поступает в дом.
Ранее РБК-Украина писало, что ДТЭК совместно с Национальной платформой ОСМД вводит в Киеве специальный чат-бот для оперативного реагирования на аварии с электроснабжением.
Кроме того, энергетики ДТЭК объяснили, почему очень часто свет исчезает сразу после включения по графикам , и что нужно делать, чтобы предотвратить это.