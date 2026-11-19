Россия ежедневно атакует энергетику Украины, что приводит к скачкам напряжения в сети. Имеется алгоритм действий для бытовых пользователей при подобной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

В период активных атак РФ на энергетику скачок напряжения является одним из самых распространенных вопросов, говорят в ДТЭК. Особенно много жалоб на это поступает от жителей Днепропетровщины. Основных причин скачков напряжения две:

Ранее РБК-Украина писало, что ДТЭК совместно с Национальной платформой ОСМД вводит в Киеве специальный чат-бот для оперативного реагирования на аварии с электроснабжением.

Кроме того, энергетики ДТЭК объяснили, почему очень часто свет исчезает сразу после включения по графикам , и что нужно делать, чтобы предотвратить это.