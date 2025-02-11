В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 12 февраля
В Украине в среду, 12 февраля, будут применяться ограничения мощности электроэнергии. Однако не для всех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 12 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Время применения ограничений:
- 07:00 - 11:00;
- 15:00 - 21:00.
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Как уточнили в "Укрэнерго", причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.
Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Ситуация со светом в Украине
Напомним, в Украине с пятницы, 7 февраля, снова начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. О причинах, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит заметить, что об ограничении мощности для промышленности и бизнеса впервые заговорили в эти выходные. А сегодня уже было введено первое ограничение.
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