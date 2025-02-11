В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 12 февраля

В Украине в среду, 12 февраля, будут применяться ограничения мощности электроэнергии. Однако не для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 12 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Время применения ограничений:

07:00 - 11:00;

15:00 - 21:00.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Как уточнили в "Укрэнерго", причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, в Украине с пятницы, 7 февраля, снова начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. О причинах, можно узнать в материале РБК-Украина.