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В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 12 лютого

Вівторок 11 лютого 2025 17:32
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В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 12 лютого Ілюстративне фото: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 12 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 12 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності електроенергії. Однак не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 12 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:

  • 07:00 - 11:00;
  • 15:00 - 21:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Як уточнили в "Укренерго", причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, в Україні з п'ятниці, 7 лютого, знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Про причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що про обмеження потужності для промисловості та бізнесу вперше заговорили цими вихідними. А сьогодні вже було введено першу обмеження.

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Укренерго Відключеня світла Графіки відключення світла
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