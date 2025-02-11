В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 12 лютого

В Україні у середу, 12 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності електроенергії. Однак не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Нагадаємо, в Україні з п'ятниці, 7 лютого, знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Про причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Як уточнили в "Укренерго", причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Завтра, 12 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Варто зауважити, що про обмеження потужності для промисловості та бізнесу вперше заговорили цими вихідними. А сьогодні вже було введено першу обмеження.

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