Фото: в "Укрэнерго" рассказали, чего не хватает для возобновления энергосетей (GettyImagеs)

В Украине наблюдается острый дефицит трансформаторов советского образца. Это произошло после масштабных ракетных ударов россиянами по электросети страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.