ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Укрэнерго" рассказали, чего не хватает для возобновления энергосетей

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 января 2023 15:42
В "Укрэнерго" рассказали, чего не хватает для возобновления энергосетей Фото: в "Укрэнерго" рассказали, чего не хватает для возобновления энергосетей (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине наблюдается острый дефицит трансформаторов советского образца. Это произошло после масштабных ракетных ударов россиянами по электросети страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По его словам, на большинстве территорий Украины используется советская система. Она работает при большем напряжении чем в Европе, что делает ее непригодной для взаимодействия с западным оборудованием.

"Острое ощущается нехватка трансформаторов на 750 кВ, каждый из которых весит до 200 тонн. Хотя некоторые из них были получены из бывших коммунистических стран, таких как Литва, большинство разрушенных необходимо восстанавливать", - сказал Кудрицкий.

Ранее РБК-Украъна писало, что масштабные атаки по украинской энергетической системе происходят также с помощью российских энергетиков. Они направляли ракеты, так как знали слабые места .

Также в Киеве и Киевской области 9 января введены почасовые отключения электроэнергии.

Как известно, холодная погода увеличивает потребление электроэнергии в стране, что провоцирует рост дефицита энергосистемы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго блекаут
NEWS
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России