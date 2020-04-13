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Герус спровокував кризу неплатежів в енергетиці, - Кучеренко

Новини » Енергетика     13.04.2020 - 14:49
Герус спровокував кризу неплатежів в енергетиці, - Кучеренко
Фото: Олексій Кучеренко (ba.org.ua)

Нардеп наголошує, дії голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса спровокували кризу неплатежів в галузі

Дії голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса спровокували кризу неплатежів в енергетиці, що призведе галузь до колапсу. Про це заявив народний депутат України, перший заступник комітету з питань ТЕК та ЖКП Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Україна", передає РБК-Україна.

"Проблема неплатежів сьогодні поглиблює і добиває (енергетику, - ред)", - сказав Кучеренко.

Він нагадав, що нещодавно Андрій Герус заявив, що люди можуть на час карантину не платити за спожиту електроенергію. В результаті рівень оплати серед населення різко знизився.

"З чого почалася ця криза неплатежів? Рівно 4 тижні тому голова комітету, сидячи на засіданні погоджувальної ради, дослівно сказав так: в мене є домовленості з енергетичними компаніями, так званими обленерго та облгазами, що вони не будуть там нічого робити, ви можете не платити, нічого вам за це не буде, ми в законі зняли пені та штрафи", - розповів Кучеренко.

Депутат наголосив, такі дії завдадуть шкоди роботі енергопідприємств, які вже зараз через неплатежі не мають обігових коштів для забезпечення стабільного функціонування, та негативно позначаться на всій енергогалузі. На його думку, держава має підтримувати населення шляхом адресних субсидій.

"Однозначно треба допомогти населенню і бізнесу, але для цього треба населенню адресні субсидії грошові, для того, щоб не зупиняти грошовий потік. Бізнесу, можливо, дати безвідсоткові кредити для того, щоб він міг прокрутитися, але щоб не зупинялися гроші", - вважає Кучеренко.

Нагадаємо, раніше гендиректор "Енергоатом-Трейдинг" Сергій Бедін заявив, що через кризу на ринку електроенергії НАЕК "Енергоатом" не може забезпечити закупівлю та вивезення ядерного палива.

Своєю чергою голова правління АТ "Чернігівобленерго" повідомив, що з-за низького рівня оплати населенням за спожиту електроенергію і кризи в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж.

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Новини України енергетикаЕлектроенергіякоммунальные платежиАндрій ГерусОлексій Кучеренко
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