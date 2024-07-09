ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По две и три очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 10 июля

Вторник 09 июля 2024 18:57
UA EN RU
По две и три очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 10 июля Иллюстративное фото: украинцам рассказали об отключении света 10 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 10 июля, отключение света по графику будет происходить в течение всего дня. Они будут действовать по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"10 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - сказано в сообщении.

Как уточнили в "Укрэнерго" с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00, облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди .

Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

В то же время сегодня, 9 июля, "Укрэнерго" снизило объем ограничений потребления электроэнергии для украинцев. Это стало возможным благодаря поставке электроэнергии из ЕС.

Как отключают свет в Украине

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что с 9 по 24 июля проведут измерение потребления света . Однако позже из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме и роста потребления из-за жары их отменили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Блэкаут График отключения света
NEWS
Зависит от НАТО. Сможет ли Польша помочь Украине отбивать атаки РФ и будет ли это эффективно
Зависит от НАТО. Сможет ли Польша помочь Украине отбивать атаки РФ и будет ли это эффективно
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине