РФ запускала по Украине дроны и ракеты, в том числе "Искандер": как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 14 из 20 дронов во время обстрела по Украине 10 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

Российские войска в ночь на 10 июля атаковали Украину дронами и ракетами. ПВО сбила 14 из 20 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 10 июля противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области", - рассказал он. В результате боевой работы сбито 14 "шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. Дроны оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск (Россия) и мыс Чауда (Крым). "Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - добавил Олещук.