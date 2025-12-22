RU

"Укрэнерго" предупредило об отключениях света в Украине 23 декабря

Иллюстративное фото: отключения света 23 декабря будут происходить в большинстве регионов (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 23 декабря, в большинстве областей Украины будут действовать графики отключения света для бытовых потребителей. Ограничения будут действовать и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать в течение суток в большинстве регионов Украины. Параллельно будут действовать и ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

"Укрэнерго" отметило, что ограничения продолжают действовать в результате массированных российских обстрелов энергетики Украины. Как и ранее, количество очередей, одновременно задействованных в отключениях, не названо.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Украинцев также призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она появляется по графику.

 

Удар россиян по Украине 22 декабря

Напомним, в ночь на понедельник, 22 декабря, оккупанты дважды атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате атак поврежден объект критической инфраструктуры города.

Из-за обстрелов временно без электроснабжения осталась часть одного из районов. Также сообщалось о пострадавшем, которого доставили в больницу с осколочными ранениями.

Кроме того, под ударом россиян находилась и Житомирская область. Там враг обстрелял объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, пострадали четверо работников "Укрзализныци".

По данным Воздушных сил, ночью российские оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с пяти направлений. Большинство беспилотников удалось сбить, однако зафиксировано 26 попаданий в различных локациях.

