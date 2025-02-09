"Укрэнерго" предупредило об ограничении электроснабжения 10 февраля: на кого распространится

Завтра, 10 февраля, в Украине будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В компании предупредили, что ограничения будут применены с 06:00 до 21:00.
Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - добавили в "Укрэнерго".
В то же время известно, что отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.
Заметим, что в пятницу, 7 февраля, в Украине снова начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. О причинах, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время напомним, что в ряде областей аварийно выключали свет и 6 февраля. В "Укрэнерго" объясняли, что 6 февраля, по состоянию на 09:00, уровень потребления электроэнергии был на 1,3% выше, чем в это время предыдущего дня.
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