"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання 10 лютого: на кого пошириться

Зауважимо, що у п'ятницю, 7 лютого, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Про причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас нагадаємо, що у низці областей аварійно вимикали світло і 6 лютого. В "Укренерго" пояснювали, що 6 лютого, станом на 09:00, рівень споживання електроенергії був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

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