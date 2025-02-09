UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

"Укренерго" попередило про обмеження електропостачання 10 лютого: на кого пошириться

Фото: "Укренерго" попередило про обмеження світла 10 лютого (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 10 лютого, в Україні будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В компанії попередили, що обмеження будуть застосовані з 06:00 до 21:00. 

Причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак 

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - додали в "Укренерго".

Натомість відомо, що відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

Зауважимо, що у п'ятницю, 7 лютого, в Україні знову почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Про причини, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас нагадаємо, що у низці областей аварійно вимикали світло і 6 лютого. В "Укренерго" пояснювали, що 6 лютого, станом на 09:00, рівень споживання електроенергії був на 1,3% вищим, ніж в цей час попереднього дня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла