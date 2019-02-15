"Укренерго" подало в суд на Міненерговугілля за зрив міжнародних проектів

Укренерго судиться з Міненерговугілля через блокування виплат по кредитам МФО

Государственный оператор объединенной энергосистемы ГП "НЭК "Укрэнерго"" подал иск в Окружной административный суд Киева в отношении Министерства энергетики и угольной промышленности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные реестра "Судебная власть Украины".

Отмечается, что предмет иска - "признание бездеятельности противоправной, обязательства осуществить действия".

В "Укрэнерго" изданию в комментариях отказали. Но, по информации РБК-Украина, претензии госкомпании к Минэнергоугля возникли из-за того, что ведомство с октября отказывает оператору в подписании платежных поручений по выплатам при реализации совместных проектов с международными финансовыми организациями (МФО).

Как известно, "Укрэнерго" реализует несколько проектов по строительству высоковольтных линий электропередач за средства Европейского инвестиционного банка (кредит в 150 млн евро) и Европейского банка реконструкции и развития (175 млн евро), а также несколько проектов по повышению уровня безопасности в системе и модернизации подстанций с Международным банком реконструкции и развития (Всемирный банк, 48,4 млн долларов) и с немецким банком KFW (65,5 млн евро).

Из текста исковой претензии, с которым удалось ознакомиться РБК-Украина, следует, что уполномоченными органами по выполнению кредитных договоров, заключенных между Украиной и МФО, являются Министерство финансов, Минэнергоугля, НЭК "Укрэнерго" и в некоторых случаях отраслевой регулятор - НКРЭКУ. Для расчетов по кредитам с уполномоченными ведомствами "Укрэнерго" необходимо согласовать акты выполненных работ, а средства могут быть перечислены на банковский счет только после того, как платежные документы будут подписаны Минэнергоугля и Минфином.

В иске уточняется, что подписать их Минэнергоугля должно в течение трех-пяти рабочих дней или вернуть их на доработку в "Укрэнерго". Только после подписания "платежки" могут быть направлены в Минфин. Впрочем, "на момент подачи искового заявления указанные платежи не рассмотрены и не согласованы Минэнергоугля". В результате в октябре-ноябре 2018 года не подписаны платежные документы по кредитам ЕИБ на сумму порядка 200 тыс. евро (без НДС), ЕБРР в ноябре-декабре - порядка 593 тыс. евро (без НДС), с МБРР - около 671 тыс. долларов, 38 тыс. евро, 390 тыс. гривен (все без НДС), KFW - около 215 тыс. евро (без НДС). В иске уточняется, что "истец безосновательно не выполняет взятые на себя обязательства и своей бездеятельностью препятствует повышению эффективности, надежности передачи электроэнергии". По информации РБК-Украина, только с октября по декабрь прошлого года задолженность платежным документам перед контрагентами составляет порядка 6 млн евро.

"Почему в этих платежных документах вообще появилась подпись министра энергетики? Потому что "Укрэнерго" было в управлении нашего ведомства. На сегодня госкомпания передана Министерству финансов. Как я сейчас как министр энергетики буду подписывать платежки по объектам, которые не находятся у меня в управлении и буду нести за это ответственность? Например, представьте, что МВД закупает вертолеты за кредитные средства, а Минэнергоугля подписывает платежки. Или Минфин дает рефинансирование банку, а Минэнергоугля подписывает платежки. Да, кредитные договора с МФО по "Укрэнерго" были подписаны еще, когда компания была в ведомстве нашего министерства. Но сейчас после передачи в Минфин я не имею возможности проверить акты выполненных работ", - заявил РБК-Украина министр энергетики Игорь Насалик.

Напомним, Министерство финансов сообщило, что получило в управление НЭК "Укрэнерго" 5 февраля 2019 года. Именно тогда был подписан соответствующий акт приема-передачи имущественного комплекса госпредприятия.

Как ранее сообщало "Укрэнерго", переход компании от Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов означает завершение процедуры анбандлинга и корпоративной реформы "Укрэнерго" в соответствии с украинским законодательством и обязательствами перед Энергетическим Сообществом, а также является обязательным условием сертификации "Укрэнерго".