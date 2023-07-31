"Укрэнерго" об отопительном сезоне: готовы к худшему, а для врага есть "несколько сюрпризов"

По его словам, президент Владимир Зеленский дал четкие поручения по подготовке государства к новому отопительному сезону. И "Укрэнерго" последовательно двигается по этому плану.

"Приоритетом является восстановление электростанций и высоковольтной сети. В работе должна быть вся доступная мощность. Наши подстанции будут готовы к пиковым нагрузкам зимой", - написал Кудрицкий.

Он отметил, что сейчас идет работа по увеличению импорта электроэнергии из ЕС.

"Мы обеспечим техническую возможность достаточного объема импорта электричества из ЕС. Такую возможность дает наше объединение с европейской энергосистемой и мы работаем над увеличением объема импорта", - рассказал глава "Укрэнерго".

Кудрицкий подчеркнул, что защититься от российских ударов на 100% невозможно, но энергетики готовят врагу "несколько сюрпризов".

"Наш основной инструмент - единство и сотрудничество, мы работаем над подготовкой к зиме 24/7. Как руководитель одной из основных инфраструктурных компаний в стране я должен быть реалистом: есть очень разные сценарии прохождения отопительного сезона", - добавил он.

Однако Кудрицкий отметил, что прошлый отопительный сезон был пройден благодаря усилиям ВСУ, энергетиков, руководства государства и потребителей.

"Опыт проработан, мы готовы к худшим сценариям", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

Атаки РФ на энергообъекты Украины

Российские войска с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины, пытаясь погрузить страну в блекаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в государстве осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, украинцам не стоит избавляться от генераторов, поскольку пока неизвестно, будут ли блекауты этой зимой.

Недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, на что РФ может сделать ставку в случае массированных атак зимой.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике - читайте в материале РБК-Украина.