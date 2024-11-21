По четыре очереди одновременно: "Укрэнерго" экстренно обновил графики отключения на 21 ноября

В Украине в четверг, 21 ноября, экстренно были изменены графики отключения электроэнергии. Теперь свет будут выключаться в три и четыре очереди одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления", - сообщили в "Укрэнерго".

В дальнейшем они будут применяться следующим образом:

14:00 – 19:00 – три очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

Напомним, актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго. Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда свет возвращается.

Возврат графиков отключения света в Украине

В воскресенье, 17 ноября, Россия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к возвращению графиков отключения электроэнергии.