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"Укрэнерго" объявило ограничения на завтра: как будут выключать свет

Четверг 21 ноября 2024 18:41
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"Укрэнерго" объявило ограничения на завтра: как будут выключать свет Иллюстративное фото: "Укрэнерго" объявило ограничение на 22 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в пятницу, 22 ноября, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключаться в одной и двух очередях одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 22 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

  • 6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;
  • 7:00 – 18:00 – две очереди отключений;
  • 18:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной атаки со стороны России 17 ноября.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что в течение суток объем применения ограничений может изменяться. Актуальную информацию можно узнать на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго.

Возврат графиков отключения света в Украине

Напомним, утром воскресенья, 17 ноября, Российская Федерация в очередной раз ударила по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к тому, что в Украине были вновь введены графики отключения электроэнергии.

Повторно россияне ударили по энергетике стране утром 21 ноября, из-за чего графики отключений были изменены.

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