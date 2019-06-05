В "Укренерго" звинуватили Насалика в маніпуляціях з ПСО і ціною на е/е

НЕК "Укренерго" виступає проти проекту постанови Кабінету міністрів, розробленого Міністерством енергетики про покладання спеціальних обов`язків для компенсації різниці в цінах для населення на електричну енергію. Про це повідомив в.о. директора "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Ковальчук, ухвалена сьогодні урядом постанова передбачає покладання основної частини фінансової відповідальності на "Укренерго" - оператора системи передачі.

Керівник "Укренерго" заявив, що міністр енергетики Ігор Насалик під час виступу на засіданні Кабміну "ввів в оману членів уряду по двох ключових питаннях".

Ковальчук навів наступні цифри: "По-перше, ціна електроенергії для населення складає не 1,06 грн за кВт годину, а значно менше. Названа цифра - не ціна енергії, а кінцевий середньозважений тариф для споживача. З ПВД, послугами оператора системи розподілу, втратами в мережі тощо. Ціна енергії як товару складає лише 21 копійка приблизно".

"По-друге, покласти в тариф на диспетчеризацію Укренерго зобов’язання по ПСО процедурно неможливо до 01.07. На цей процес треба не менше 7 тижнів (регламенти НКРЕКП). Це можна зробити (але точно не треба!) через тариф на передачу електроенергії. Але виробники енергії не платять тариф на передачу, тільки споживачі. Тому ані на ДТЕК, ані на інших виробників ПСО не перерозподілиться", - додав він.

Як зазначив Ковальчук, розрахунки НКРЕКП показують, що внаслідок прийняття цього проекту, розробленого Міненерго, ціни на електрику для промисловості та інших споживачів, крім населення, зростуть на 42%.

"І після підняття цін на всі товари та послуги в країні населення все одно сплатить це зростання ціни, але плюсом отримає ще й інфляцію і негативний вплив на зовнішньоторговельний баланс", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, у другому півріччі 2018 року середня ціна для населення України за 1 кВт-год склала 1,20 грн з ПДВ.

За даними НКРЕКП, середньомісячне споживання електроенергії в 2018 році на одне домогосподарство в Україні склало 164 кВт-год, що майже в два рази менше, ніж в цілому по країнах ЄС (304 кВт-год).