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В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с электроснабжением в Киевской и Одесской областях

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Украина, Пятница 09 декабря 2022 11:48
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации с электроснабжением в Киевской и Одесской областях Фото: ситуация в энергосистеме остается сложной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация в энергосистеме Украины к утру 9 декабря остается сложной, но контролируемой. Дефицит мощности в энергосистеме все еще значителен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго ".

По данным пресс-службы, резервными схемами удалось заживить потребителей Одесской области, "но в южных областях все еще значительны ограничения потребления из-за существенного объема повреждений в сети".

"Непростая ситуация и на Киевщине, где получили повреждения объекты генерации. В результате в регионе значительный дефицит, особенно на левобережье", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" сообщили, что причина дефицита по Украине - существенные повреждения объектов генерации и энергетической инфраструктуры в результате 8 волн российских ракетных атак: частично повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, оккупированная Запорожская АЭС не выдает электроэнергию в сеть.

"Всем облэнерго доказаны лимиты потребления электроэнергии. В нескольких областях превышены лимиты потребления, что заставило уже применить режим аварийных отключений", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях и на электростанциях. "Однако погодные условия (обледенение проводов, дождь со снегом) негативно влияют на состояние высоковольтных и распределительных сетей и усложняют ремонтные работы", - сообщили в пресс-службе.

Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях сохраняется непростая ситуация с обеспечением электроснабжения. "Враг почти каждый день с момента массированной ракетной атаки 5 декабря обстреливает артиллерией сети и электростанции на востоке и юге Украины. Погодные условия в этих регионах также замедляют не только восстановительные работы, но и усложняют работу саперных бригад", - говорится в сообщении.

Напомним, что Национальный банк Украины ухудшил оценку влияния ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны РФ на экономику Украины. Во всех трех сценариях прогнозируется недостаток электроэнергии.

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