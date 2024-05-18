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В нескольких областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов"

Суббота 18 мая 2024 01:58
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В нескольких областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов" Фото: в Украине в некоторых областях раздались сигналы воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога в ночь на 18 мая из-за фиксации движения вражеских ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ и карты воздушной тревоги.

Сначала сигналы раздались на севере страны. Военные предупредили о движении дронов-камикадзе противника через Сумскую область в сторону Полтавской области.

Впоследствии тревога расширилась и на Харьковскую область, а через некоторое время - сигналы раздались и в Николаевской области.

"Группа "Шахедов" двигается через Харьковскую область! + Угроза ударных БпЛА с юга!" - говорится в объявлении Воздушных сил от 01:45.

Позже военные обновили данные о движении дронов-камикадзе:

  • в Харьковской области - БПЛА следует в юго-западном направлении,
  • в Полтавской области - в западном направлении,
  • в Николаевской области - курсом на Кировоградскую область.

В 02:51 в Воздушных силах обновили информацию об атаке ударных БпЛА:

  • в Харьковской области дроны врага двигаются в западном направлении,
  • в Полтавской области - в западном направлении,
  • В Кировоградской области - курсом на Винницкую область.

Жителей соответствующих областей призывают находиться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

Где сейчас объявлена воздушная тревога в Украине:

В нескольких областях Украины объявили тревогу из-за &quot;Шахедов&quot;

Воздушные атаки РФ

Отметим, российские захватчики регулярно наносят по населенным пунктам Украины в разных областях воздушные удары, для атак активно применяют иранские ударные беспилотники типа "Шахед" (их росармия маркирует как "Герани"), а также ракеты разных типов. Этой весной, в частности, основными целями вражеских обстрелов стали украинские энергетические объекты.

Ранее сообщалось, что 17 мая из-за российских воздушных ударов были взрывы в Одессе и в Харькове, в результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

Также напомним, что во время минувшей ночной воздушной атаки с применением "Шахедов" силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты все 20 вражеских ударных беспилотников. Работа по отражению этой атаки продолжалась на территории 5 областей.

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