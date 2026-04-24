Рынок электроэнергии готовится изменить траекторию. НКРЭКУ поднял потолок цен с 1 мая

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 мая повышает предельные цены на рынке электроэнергии. Речь идет о сегментах рынка "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынке.

Что предусматривает решение и как оно может повлиять на рынок - сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение регулятора .

Главное:

Согласно решению НКРЭКУ, на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке максимальная цена с 1 мая составит 15 000 грн/МВт-ч, минимальная - 10 грн/МВт-ч.

Для балансирующего рынка максимальную цену повысили до 17 000 грн/МВт-ч, минимальную оставили на уровне 0,01 грн/МВт-ч.

Председатель НКРЭКУ Юрий Власенко заверил, что решение принято с учетом позиций всех заинтересованных сторон, в частности НЭК "Укрэнерго" и АО "Оператор рынка".

"В условиях военного положения и постоянной угрозы атак на энергетическую инфраструктуру важно обеспечить стабильную работу рынка. Приоритет - сбалансирование энергосистемы и минимизация отключений потребителей, в том числе за счет импорта электроэнергии", - пояснил он мотивацию регулятора.

Ранее заниженные предельные цены фактически делали невозможным прибыльный импорт и сдерживали его объемы.

Вчерашнее решение НКРЭКУ повысить прайс-кэпы не изменило конфигурацию рынка, но повлияло на ценовые ожидания трейдеров, уменьшив стимулы продавать электроэнергию по низким ценам уже сейчас.

В целом рынок воспринял решение регулятора как попытку закрыть пиковый дефицит и сигнал того, что государство готово отпустить цену на электроэнергию.

Физический баланс энергосистемы не изменился за ночь, цены на РСВ и ВСР пока остаются в пределах предыдущих уровней. Однако аналитики ожидают потенциала для их роста ближе к 1 мая.