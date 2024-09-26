В Минэнерго отреагировали на прогнозы по отключению света зимой
Эта зима в Украине будет сложной, а может, даже самой сложной. На это указывают отчеты международных энергетических организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.
Недавно мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сделала заявление, что этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.
Однако Галущенко отметил, что этот прогноз достаточно условен.
"К сожалению, эту тему сегодня пытаются комментировать все международные организации. Если мы говорим профессионально, то есть международные энергетические агентства, и мы попросили их сделать отчет. Вот они сказали, что зима будет сложной, а может быть, самой сложной", - пояснил министр.
В то же время глава Минэнерго отметил, что в отчетах речь не идет о часах отключений, потому что есть большое количество факторов, чтобы назвать какие-то цифры.
"Поэтому много спекуляций, разные эксперты говорят разные цифры, но все зависит от будущих ударов по энергетике. Не самого факта ударов, а последствий влияния ударов на энергосистему. Спрогнозировать это сегодня невозможно, но я говорю, что давайте готовиться к худшим сценариям. Но мы делаем все, чтобы это никогда не понадобилось", - подчеркнул он.
Заметим, что, по словам миссии ООН, это лишь один из прогнозируемых сценариев, причем самый пессимистический.
Добавим также, что Международное энергетическое агентство также предупредило, что предстоящая зима будет самым серьезным испытанием для Украины с момента начала российского вторжения.
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