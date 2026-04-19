В "Укрэнерго" дали прогноз ждать ли графики отключения света в понедельник

Завтра, 20 апреля, в Украине не планируют ограничивать потребление электроэнергии, однако украинцев просят экономно использовать свет в пиковые часы.

Какова ситуация в энергосистеме По данным энергетиков, в понедельник применение графиков отключений не прогнозируется. Несмотря на отсутствие ограничений, потребителей призывают к сознательному энергопотреблению. В частности, специалисты просят уменьшить нагрузку на сеть в вечернее время - с 18:00 до 22:00. В этот период рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов, чтобы помочь энергосистеме работать стабильно.