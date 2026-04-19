ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В "Укрэнерго" дали прогноз ждать ли графики отключения света в понедельник

20:30 19.04.2026 Вс
2 мин
Какой будет ситуация в энергосистеме завтра?
aimg Сергей Козачук
В "Укрэнерго" дали прогноз ждать ли графики отключения света в понедельник Фото: (Getty Images)

Завтра, 20 апреля, в Украине не планируют ограничивать потребление электроэнергии, однако украинцев просят экономно использовать свет в пиковые часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".

Какова ситуация в энергосистеме

По данным энергетиков, в понедельник применение графиков отключений не прогнозируется. Несмотря на отсутствие ограничений, потребителей призывают к сознательному энергопотреблению.

В частности, специалисты просят уменьшить нагрузку на сеть в вечернее время - с 18:00 до 22:00.

В этот период рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов, чтобы помочь энергосистеме работать стабильно.

Подготовка к отопительному сезону

Напомним, Ассоциация городов Украины (АГУ) недавно назвала ключевые условия подготовки к следующей зиме. Среди них - усиление защиты объектов ЖКХ от обстрелов, погашение 72 млрд гривен государственных долгов перед теплопоставщиками и всесторонняя поддержка населения.

Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль анонсировал запуск строительства новой генерации мощностью 1,3 ГВт, что должно усилить энергосистему страны.

В то же время эксперты отмечают, что для ускорения этого процесса и сокращения продолжительности отключений правительству необходимо упростить правила подключения к сетям.

В частности, в Украинской ветровой энергетической ассоциации (УВЭА) предлагают разрешить инвесторам самостоятельно строить подстанции, что может выиграть для энергосистемы от 3 до 12 месяцев времени.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрэнерго Отключения света Энергетики
Новости
Глава патрульной полиции подал в отставку после стрельбы в Киеве
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
