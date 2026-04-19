В "Укрэнерго" дали прогноз ждать ли графики отключения света в понедельник
Завтра, 20 апреля, в Украине не планируют ограничивать потребление электроэнергии, однако украинцев просят экономно использовать свет в пиковые часы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрэнерго".
Какова ситуация в энергосистеме
По данным энергетиков, в понедельник применение графиков отключений не прогнозируется. Несмотря на отсутствие ограничений, потребителей призывают к сознательному энергопотреблению.
В частности, специалисты просят уменьшить нагрузку на сеть в вечернее время - с 18:00 до 22:00.
В этот период рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов, чтобы помочь энергосистеме работать стабильно.
Подготовка к отопительному сезону
Напомним, Ассоциация городов Украины (АГУ) недавно назвала ключевые условия подготовки к следующей зиме. Среди них - усиление защиты объектов ЖКХ от обстрелов, погашение 72 млрд гривен государственных долгов перед теплопоставщиками и всесторонняя поддержка населения.
Ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль анонсировал запуск строительства новой генерации мощностью 1,3 ГВт, что должно усилить энергосистему страны.
В то же время эксперты отмечают, что для ускорения этого процесса и сокращения продолжительности отключений правительству необходимо упростить правила подключения к сетям.
В частности, в Украинской ветровой энергетической ассоциации (УВЭА) предлагают разрешить инвесторам самостоятельно строить подстанции, что может выиграть для энергосистемы от 3 до 12 месяцев времени.