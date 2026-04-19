Бізнес » Енергетика

В "Укренерго" дали прогноз чи чекати на графіки відключення світла в понеділок

20:30 19.04.2026 Нд
Якою буде ситуація в енергосистемі завтра?
aimg Сергій Козачук
В "Укренерго" дали прогноз чи чекати на графіки відключення світла в понеділок Фото: (Getty Images)

Завтра, 20 квітня, в Україні не планують обмежувати споживання електроенергії, проте українців просять ощадливо використовувати світло у пікові години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Читайте також: Відключення світла повернулись в квітні. Кудрицький назвав причину

Яка ситуація в енергосистемі

За даними енергетиків, у понеділок застосування графіків відключень не прогнозується. Попри відсутність обмежень, споживачів закликають до свідомого енергоспоживання.

Зокрема, фахівці просять зменшити навантаження на мережу у вечірній час - з 18:00 до 22:00.

У цей період рекомендується обмежити використання потужних електроприладів, щоб допомогти енергосистемі працювати стабільно.

Підготовка до опалювального сезону

Нагадаємо, Асоціація міст України (АМУ) нещодавно назвала ключові умови підготовки до наступної зими. Серед них - посилення захисту об’єктів ЖКГ від обстрілів, погашення 72 млрд гривень державних боргів перед теплопостачальниками та всебічна підтримка населення.

Раніше міністр енергети України Денис Шмигаль анонсував запуск будівництва нової генерації потужністю 1,3 ГВт, що має підсилити енергосистему країни.

Водночас експерти наголошують, що для прискорення цього процесу та скорочення тривалості відключень уряду необхідно спростити правила підключення до мереж.

Зокрема, в Українській вітровій енергетичній асоціації (УВЕА) пропонують дозволити інвесторам самостійно будувати підстанції, що може виграти для енергосистеми від 3 до 12 місяців часу.

Новини
Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві
Голова патрульної поліції подав у відставку після стрілянини в Києві
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи