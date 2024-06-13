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Каким будет дефицит электроэнергии и как это повлияет на курс доллара и цены: ответ НБУ

Украина, Четверг 13 июня 2024 14:35
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Каким будет дефицит электроэнергии и как это повлияет на курс доллара и цены: ответ НБУ Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк пока сохраняет свой апрельский прогноз по дефициту электроэнергии в Украине в 2024-2025 годах на уровне 5%.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

Как отметил Пышный, влияние импорта электроэнергии на курс доллара пока незначительно. "Объемы импорта составляют 20-35 млн долларов в апреле-мае. Они фактически не влияют на ситуацию на валютном рынке", – сказал он.

Кроме того, замглавы НБУ Сергей Николайчук заявил, что объемы импорта в год составят 800 млн долларов.

Он сообщил, что дефицит электроэнергии был больше прогноза НБУ уже в мае, а также он будет наблюдаться и в июне. По его словам, ожидается, что Украина увеличит коммерческий импорт электроэнергии из ЕС.

"По нашему мнению, частично эта проблема в ближайшие месяцы должна компенсировать расширение разрешения европейской сети системных операторов на передачу электроэнергии на коммерческой основе", - сказал он.

В настоящее время НБУ готовит обновленный макропрогноз, который будет обнародован в июле. В нем он даст ожидания дефицита электроэнергии и влияния на экономику.

Николайчук заявил, что сейчас дефицит оказывает наибольшее влияние на стоимость услуг,в то же время это влияние компенсируется действиями других факторов.

Напомним, в апреле НБУ закладывал в макропрогноз дефицит электроэнергии в Украине в среднем на уровне около 5% в 2024-2025 годах. Из-за неравномерности потребления в течение суток в пиковые часы дефицит может достигать 25-30%.

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