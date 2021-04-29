"Укренерго" за 2020 рік отримало 27,5 млрд гривень збитку

За даними звітності компанії, витрати на ПСО, які не покриваються тарифом, склали 24 млрд гривень.

Як наголошується в презентації компанії, 87,3% негативного фінансового результату було отримано за рахунок витрат на ПСО, які не покриваються тарифом на передачу.

Крім того, компанія отримала 4,2 млрд гривень збитку за рахунок покриття небалансів на ринку електроенергії.

У той же час Кудрицький зазначив, що компанія повернулася до прибуткової діяльності в кінці 2020 року. Зокрема, за четвертий квартал прибуток склав 1,05 млрд гривень, за перший квартал 2021 року - 3,7 млрд гривень.

"Динаміка ця позитивна, і 2021 рік має стати роком, коли ми вирішимо фінансові проблеми, істотно покращимо фінансовий стан компанії", - сказав він.