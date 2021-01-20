Регулятор схвалив плану розвитку електромереж: що побудують за 10 років

Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила План розвитку системи передачі на 2021 - 2030 роки. План є стратегічним загальнонаціональним базисним документом щодо розвитку системи передачі.

Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.

Планом передбачено:

збільшення трансформаторної потужності на 12 451 МВА;

будівництво нових ЛЕП:

750 кВ - 611 км;

500 кВ - 61 км;

400 кВ - 55 км;

330 кВ - 2 390 км;

220 кВ - 90 км.

реконструкцію:

61 підстанцій;

1 537 км ЛЕП 330 кВ;

10 км ЛЕП 220 кВ;

заміну опор 110-330 кВ - 860 шт.

Інтеграція ОЕС України з мережею континентальної Європи (ENTSO-E)

Згідно Плану заходів щодо синхронізації Об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем країн ЄС ПРСП заплановано виконання наступних заходів:

1. Будівництво ПС 330 кВ "Слобожанська" із заходами ПЛ 330 кВ.

2. Будівництво ПЛ 330 кВ Курахівська ТЕС - Білицька.

3. Будівництво ПЛ 330 кВ "Куп’янськ - Кремінська" з використанням частки повітряної лінії 500 кВ "Донська - Донбаська".

Як повідомляло РБК-Україна, споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі України (нетто, без урахування втрат в мережах) за 2020 рік становило 117,7 млрд кВт∙год. Це на 2,1% менше, ніж за 2019 рік (120,2 млрд кВт∙год).

Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрало чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.