Регулятор схвалив плану розвитку електромереж: що побудують за 10 років

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила План розвитку системи передачі на 2021 - 2030 роки. План є стратегічним загальнонаціональним базисним документом щодо розвитку системи передачі.
Про це повідомляє прес-служба НКРЕКП.
Планом передбачено:
збільшення трансформаторної потужності на 12 451 МВА;
будівництво нових ЛЕП:
реконструкцію:
Згідно Плану заходів щодо синхронізації Об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем країн ЄС ПРСП заплановано виконання наступних заходів:
Як повідомляло РБК-Україна, споживання електроенергії в об’єднаній енергосистемі України (нетто, без урахування втрат в мережах) за 2020 рік становило 117,7 млрд кВт∙год. Це на 2,1% менше, ніж за 2019 рік (120,2 млрд кВт∙год).
Нагадаємо, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок набрало чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.