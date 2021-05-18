В Україні стартувала велика приватизація, - Тимошенко

В Україні створені умови для проведення великої приватизації. Процес приватизації наприкінці квітня було розблоковано президентом Володимиром Зеленським.

Про це написав заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко у Facebook .

За його словами, це історична подія, оскільки в державі вперше сформувалася політична воля для перетворення збиткових підприємств на прибуткові для бюджету виробництва.

"В Україні роками уникали реальної приватизації великих об'єктів державного майна. Для країни вони приносили хіба що збитки, і лише для обраних - могли бути корупційною годівницею", - пише Тимошенко.

В результаті приватизації, за словами заступника голови ОП, раніше збиткове для бюджету майно дозволить залучити мільярдні інвестиції і нарешті почне приносити прибуток для українського бюджету.

Тема приватизації вже стала обов'язковою для селекторних нарад в Офісі президента з обласними державними адміністраціями. Остання з них 17 травня була проведена за участю Фонду держмайна.

"Ключове у нашій спільній роботі - аби велика та мала приватизація в Україні відбувалася прозоро. Вперше в історії України на це є політична воля. Процес уже незворотний", - зазначив Тимошенко.