Укрзалізниця дала графік евакуаційних потягів на 6 березня

6 березня Укрзалізниця везтиме десятки тисяч українців такими безпечними маршрутами:

З Києва:

01:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків

06:23 - №142 Львів - Лиман

06:23 - №114 Львів - Лиман

07:00 - №722 Дарниця - Харків

07:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

08:00 - №705 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:00 ІС+ Дніпро - Київ

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Лиман - Ужгород

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

04:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15 - ІС+ Харків - Львів

12:36 - №46 Лиман - Ужгород

13:30 - ІС+ Харків - Львів

14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:09 - №15 Харків – Рахов

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №795 Харків - Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лиман

Рейси по ст. Дніпро:

06:23 - №796 Дніпро - Харків

14:26 - №41 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя

12:20 - №120 Запоріжжя - Львів

14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів

20:37 - №068 Запоріжжя - Львів

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №068 Львів - Запоріжжя

Рейси по ст. Вінниця:

00:28 - №105 Київ - Одеса

00:58 - №078 Одеса - Ковель

01:05 - №041 Дніпро - Трускавець

02:35 - №771 Київ - Хмельницький

03:42 - №060 Чоп - Київ

03:42 - №058 Ворохта - Київ

03:54 - №106 Одеса - Київ

04:31 - №081 Ужгород - Київ

04:42 - №050 Трускавець – Київ

05:46 - №086 Запоріжжя – Львів

06:03 - №056 Рахів – Київ

06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ

09:16 - №138 Лиман – Хмельницький

10:23 - №070 Запоріжжя - Львів

16:41 - №772 Хмельницький - Київ

17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський

17:43 - №086 Львів – Запоріжжя

18:07 - №055 Київ – Рахів

19:42 - №138 Хмельницький – Лиман

20:50 - №716 Львів – Київ

21:45 - №081 Київ – Ужгород

22:32 - №042 Трускавець – Дніпро

23:17 - №049 Київ – Трускавець

23:26 - №057 Київ – Ворохта

23:26 - №059 Київ – Чоп

На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.

Також призначено спецрейс Тернопіль - Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.

Крім того, евакуюємо й електропоїздами: •з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому; •з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;

•організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук. Т

Очні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40; № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;

№ 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;

№ 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00; № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 09:30;

№ 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;

№ 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;

№ 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;

№ 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.