Укрзалізниця дала графік евакуаційних потягів на 6 березня

В Укрзалізниці розповіли, як будуть курсувати потяги в Україні в неділю, 6 березня. Виїхати можна буде з Києва, Харкова, Дніпра, Вінниці та Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
6 березня Укрзалізниця везтиме десятки тисяч українців такими безпечними маршрутами:
З Києва:
01:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Харків
06:23 - №142 Львів - Лиман
06:23 - №114 Львів - Лиман
07:00 - №722 Дарниця - Харків
07:36 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
08:00 - №705 Дарниця - Львів
12:06 - №45 Ужгород - Лиман
13:34 - №114/142 Лиман - Львів
14:00 ІС+ Дніпро - Київ
14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ
14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський
15:02 - №55 Київ - Рахів
17:00 - №743 Київ - Львів
17:12 - №13 Київ - Солотвино
17:42 - №792 Київ - Кременчук
17:42 - №790 Київ - Кропивницький
18:30 - №81 Київ - Ужгород
19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ
19:48 - №95 Київ - Рахів
20:05 - №29 Київ - Ужгород
20:12 - №49 Київ - Трускавець
20:21 - №59 Київ - Чоп
20:21 - №57 Київ - Ворохта
21:07 - №38 Київ - Запоріжжя
21:15 - №105 Київ - Одеса
21:22 - №97 Київ - Ковель
22:03 - №149 Полтава - Чернівці
22:10 - №17 Харків - Ужгород
22:22 - №7 Київ - Чернівці
22:37 - №91 Київ - Львів
22:47 - №46 Лиман - Ужгород
23:46 - №771 Київ - Хмельницький
Рейси по ст. Харків:
04:11 - №114, 142 Лиман - Львів
07:15 - ІС+ Харків - Львів
12:36 - №46 Лиман - Ужгород
13:30 - ІС+ Харків - Львів
14:33 - №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка
14:39 - №114, 142 Львів - Лиман
15:09 - №15 Харків – Рахов
17:00 - №723 Харків - Львів
19:27 - №795 Харків - Дніпро
21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ
21:43 - №7 Харків - Одеса
22:40 - №45 Ужгород - Лиман
Рейси по ст. Дніпро:
06:23 - №796 Дніпро - Харків
14:26 - №41 Дніпро - Трускавець
16:39 - №6 Запоріжжя - Рахів
Рейси по ст. Запоріжжя:
11:07 - №006 Рахів - Запоріжжя
12:20 - №120 Запоріжжя - Львів
14:45 - №005 Запоріжжя – Рахів
20:37 - №068 Запоріжжя - Львів
21:38 - №038 Запоріжжя - Київ
22:26 - №068 Львів - Запоріжжя
Рейси по ст. Вінниця:
00:28 - №105 Київ - Одеса
00:58 - №078 Одеса - Ковель
01:05 - №041 Дніпро - Трускавець
02:35 - №771 Київ - Хмельницький
03:42 - №060 Чоп - Київ
03:42 - №058 Ворохта - Київ
03:54 - №106 Одеса - Київ
04:31 - №081 Ужгород - Київ
04:42 - №050 Трускавець – Київ
05:46 - №086 Запоріжжя – Львів
06:03 - №056 Рахів – Київ
06:47 - №770 Кам’янець-Подільський – Київ
09:16 - №138 Лиман – Хмельницький
10:23 - №070 Запоріжжя - Львів
16:41 - №772 Хмельницький - Київ
17:20 - №769 Київ – Кам’янець-Подільський
17:43 - №086 Львів – Запоріжжя
18:07 - №055 Київ – Рахів
19:42 - №138 Хмельницький – Лиман
20:50 - №716 Львів – Київ
21:45 - №081 Київ – Ужгород
22:32 - №042 Трускавець – Дніпро
23:17 - №049 Київ – Трускавець
23:26 - №057 Київ – Ворохта
23:26 - №059 Київ – Чоп
На додачу заплановані евакуаційні рейси поїздами далекого сполучення та/або Інтерсіті+ з Краматорська, Одеси, Харкова, Запоріжжя, Дніпра та Кривого Рога.
Також призначено спецрейс Тернопіль - Чернівці під евакуацію пасажирів харківських рейсів до Тернополя.
Крім того, евакуюємо й електропоїздами: •з Харкова до Львова з пересадкою по Хмельницькому; •з Житомира (починаючи з 13:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву;
•організовано човниковий рух на ділянці Харків – Полтава – Кременчук. Т
Очні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.
Також на 6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
№ 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40; № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;
№ 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;
№ 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;
№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;
№ 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00; № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 09:30;
№ 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;
№ 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;
№ 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;
№ 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;
№ 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;
№ 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.
Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі.
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