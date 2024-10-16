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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Среда 16 октября 2024 22:09
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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей вечером среды, 16 октября, повторно объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Первоначально сигнал тревоги был объявлен в северных и восточных областях. Около 22.00 тревогу также объявили в Киеве и центральных областях.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога", - говорится в сообщении.

Также в ряде областей объявлена тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Обновлено в 22:30.

В Киеве объявлено об отбое тревоги. Однако в ряде областей все еще продолжается опасность ударных вражеских дронов.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Где объявлена тревога

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

Напомним, сегодня в Киеве уже объявляли тревогу из-за угрозы враждебных беспилотников. Также в столице сообщалось о работе ПВО.

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