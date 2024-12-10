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В Украину зайдет циклон из Италии. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптик Наталка Диденко дала прогноз на 10 декабря в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 декабря, в Украину продет циклон. По этой причине погода будет иметь свои особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Над Италией раскручивается активный циклон, который будет определять погоду ближайших дней и в Украине. Поэтому его влияние вместе с атмосферными фронтами скажется на нашей погоде", - рассказала она.

В частности, в Украину придет 10 декабря влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем.

"Ветер - восточного и юго-восточного направлений, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ожидается в течение дня вторника в пределах 0...+3 градусов, в центральной части и в Донецкой области +2....+5 градусов, на юге Украины +6...+9, а в Крыму даже до +10...+15 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 10 декабря предполагается некомфортная погода с мокрым снегом, временами дождем и порывистым ветром.

"Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой, будет крутиться около 0", - предупредила Диденко.

Над Италией раскручивается активный циклон, который будет определять погоду ближайших дней и в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Погода в декабре в Украине

По прогнозам синоптиков, в декабре 2024 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах -4...+2 градусов, что близко к норме.

При этом, климатическая зима началась в Киеве на пять дней раньше нормы. Раньше всего в Киев зима приходила 20 октября в 1920 году, а самое позднее - 29 декабря в 2015 году.

Отметим, что на этой рабочей неделе в Украине значительно потеплеет, в Крыму до +15 градусов. Детальнее о погоде на рабочую пятидневку - читайте в материале РБК-Украина.

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