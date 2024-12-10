В Украину зайдет циклон из Италии. Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине

"Над Италией раскручивается активный циклон, который будет определять погоду ближайших дней и в Украине. Поэтому его влияние вместе с атмосферными фронтами скажется на нашей погоде", - рассказала она.

В частности, в Украину придет 10 декабря влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем.

"Ветер - восточного и юго-восточного направлений, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ожидается в течение дня вторника в пределах 0...+3 градусов, в центральной части и в Донецкой области +2....+5 градусов, на юге Украины +6...+9, а в Крыму даже до +10...+15 градусов", - отметила Диденко.

Погода в Киеве

В Киеве 10 декабря предполагается некомфортная погода с мокрым снегом, временами дождем и порывистым ветром.

"Ночью и днем температура воздуха будет примерно одинаковой, будет крутиться около 0", - предупредила Диденко.

Над Италией раскручивается активный циклон, который будет определять погоду ближайших дней и в Украине (facebook.com/tala.didenko)