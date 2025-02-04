Зима возвращается? Синоптик рассказала, долго ли в Украине будут морозы и снег

Сейчас на погоду в Украине влияет так называемый "высокий" циклон. При этом воздушная масса поступает из северных широт.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Надолго ли в Украину пришли морозы и снег

Эксперт сообщила, что подобная текущей погода в Украине "еще продержится".

"По крайней мере в течение ближайшей недели в таких температурных пределах будем находиться. Ведь на нашу территорию, если говорить про сейчас и ближайшие еще два-три дня, будет влиять поле повышенного давления", - отметила она.

Птуха объяснила, что сейчас речь идет о таком синоптическом понятии, как "высокий" циклон.

"Он сейчас располагается к востоку от территории Украины. И именно благодаря ему у нас вот эта облачность и временами небольшой снег. В таких циклонах... Они больше на высоте проявляются, а не в приземном слое. Поэтому нет таких ярких атмосферных фронтов с интенсивными осадками. Но все равно они добавляют более облачную погоду и, соответственно, порой небольшие осадки", - рассказала синоптик.

Учитывая такую ситуацию, завтра (в среду, 5 февраля) в УкрГМЦ прогнозируют осадки в виде небольшого снега в большинстве областей Украины.

"Также именно воздушная масса поступает из северных широт. То есть арктический воздух будет определять у нас этот температурный фон в Украине. Но в то же время в результате облаков ночью... Именно облака будут защищать от ощутимого снижения температуры", - пояснила специалист.

То есть в ближайшие дни температура в Украине в дневные часы прогнозируется в среднем на уровне около нуля градусов. Кроме того, в течение следующих двух суток еще кое-где "будет пролетать этот небольшой снег".

"Но потом, начиная с 7 числа, с северо-востока будет усиливаться антициклон. Это уже полноценное поле повышенного давления такое будет проявляться", - сообщила синоптик.

По ее словам, это сделает невозможным поступление любых атмосферных фронтов.

Следовательно, с пятницы (7 февраля) в Украине будет преобладать погода без осадков. Такая ситуация сохранится и в субботу (8 февраля), и в воскресенье (9 февраля), и даже может "задержаться" на начало следующей рабочей недели.

"На дорогах Украины - кое-где гололедица уже образуется. Поэтому водителям нужно быть внимательными и осторожными. Ветер - северо-западный, 5-12 м/с", - добавила Птуха.

Она рассказала также, что температурные показатели в Украине в ближайшее время будут достаточно "однообразные".

"Температура сильно меняться не будет. Но и сильных морозов мы также не прогнозируем", - уточнила синоптик.

В целом в ближайшие дни температура воздуха в Украине составит 1-7 градусов мороза. Днем - от 3 мороза до 3 тепла (на Закарпатье в дневные часы - до +5 градусов по Цельсию).

"Прохладнее всего, разве что, в Карпатах ночью. И то, это всего 5-11 градусов мороза. В принципе сейчас это - в пределах климатической нормы для этого сезона. А днем в Карпатах 0-5 градусов мороза", - отметила представительница УкрГМЦ.

Она сообщила также, что в дальнейшем - 8 и 9 февраля - морозы ночью будут удерживаться.

"Ночь в большинстве регионов - 3-9 градусов мороза. В Карпатах - от 7 до 12 градусов ниже нуля, не более", - рассказала эксперт.

Между тем дневные максимумы будут сохраняться на уровне от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"То есть в целом - около нуля градусов, можем так говорить. И только на Закарпатье - там еще немного плюсы. +2+7 градусов", - подытожила Птуха.