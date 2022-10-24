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Украину завтра накроют дожди: где ждать непогоды

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Понедельник 24 октября 2022 15:52
Украину завтра накроют дожди: где ждать непогоды Фото: Украину завтра накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине во вторник, 25 октября, ожидаются дожди. Температура воздуха днем прогреется до +21 градуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Дожди завтра ожидаются почти по всей Украине, кроме восточных областей и Крыма.

Так, на западе и юге страны дневная температура воздуха повысится дл +17...+19 градусов. В центральной части и на север днем ожидается до 14-15 градусов выше нуля. На востоке столбик термометра покажет 12-13 градусов с отметкой "плюс".

Ночью температура воздуха в Украине будет колебаться от 6 до 9 градусов тепла. При этом в Одесской и Закарпатской областях ночью ожидается до +10...11 градусов.

Украину завтра накроют дожди: где ждать непогоды

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023. Соглано им данным, первый снег в стране выпадет уже осенью.

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