Україну завтра накриють дощі: де чекати на негоду
В Україні у вівторок, 25 жовтня, очікуються дощі. Температура повітря вдень прогріється до 21 градуса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .
Дощі завтра очікуються майже по всій Україні, окрім східних областей та Криму.
Так, на заході та півдні країни денна температура повітря підвищиться для +17...+19 градусів. У центральній частині та на північ вдень очікується до 14-15 градусів вище нуля. На сході стовпчик термометра покаже 12-13 градусів із позначкою "плюс".
Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. При цьому в Одеській та Закарпатській областях уночі очікується до +10...11 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023. Згідно з їх даними, перший сніг у країні випаде вже восени.
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