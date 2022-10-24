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Україну завтра накриють дощі: де чекати на негоду

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Понеділок 24 жовтня 2022 15:52
Україну завтра накриють дощі: де чекати на негоду Фото: Україну завтра накриють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у вівторок, 25 жовтня, очікуються дощі. Температура повітря вдень прогріється до 21 градуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Дощі завтра очікуються майже по всій Україні, окрім східних областей та Криму.

Так, на заході та півдні країни денна температура повітря підвищиться для +17...+19 градусів. У центральній частині та на північ вдень очікується до 14-15 градусів вище нуля. На сході стовпчик термометра покаже 12-13 градусів із позначкою "плюс".

Вночі температура повітря в Україні коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. При цьому в Одеській та Закарпатській областях уночі очікується до +10...11 градусів.

Україну завтра накриють дощі: де чекати на негоду

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023. Згідно з їх даними, перший сніг у країні випаде вже восени.

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