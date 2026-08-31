ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Россия присоединилась к встрече G20, в Европе назвали это "тревожным сигналом"

23:25 31.08.2026 Пн
2 мин
Европейские страны даже отказались делать совместное фото с российским министром
aimg Мария Науменко
Россия присоединилась к встрече G20, в Европе назвали это "тревожным сигналом" Фото: министр финансов США Скотт Бессент и министр финансов России Антон Силуанов на саммите G20 в США, 31 августа 2026 года (x.com/EdwardLawrence)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

31 августа Россия впервые с начала полномасштабной войны против Украины присоединилась к встрече G20 в США, что вызвало негодование европейских представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Во встрече в Ашвилле, штат Северная Каролина, принял участие министр финансов России Антон Силуанов. Вместе с ним к мероприятию присоединились представители Центрального банка России.

По данным российского Минфина, Силуанов провел переговоры с принимавшим министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны обсудили российско-американское сотрудничество в финансовой сфере и взаимодействие в рамках G20.

Присутствие российского представителя вызвало недовольство европейской стороны.

Реакция Европы

Министр финансов Германии Ларс Клингбейль подчеркнул, что нормализация отношений с Москвой невозможна, пока идет война против Украины.

Он заявил, что Европа готовит очередной пакет санкций против России и рассчитывает на тесную координацию с США.

"Совместный подход был бы лучшим, однако иногда непонятно, не произойдет ли там смягчение позиции. Именно поэтому я считаю сигнал, который посылает прием российского министра финансов здесь достаточно тревожным", - сказал Клингбейль.

По его словам, Вашингтон должен четче дать понять, что присутствие Силуанова на встрече не означает отношения к нему как к обычному гостю.

Россию не взяли на общее фото

Отдельно европейские министры и представители центральных банков выступили против участия российского министра в традиционном "семейном фото" участников встречи. В итоге совместный снимок был сделан без Силуанова.

Клингбейль также рассказал, что накануне вечером европейские представители, в том числе министр финансов Великобритании Джон Гили и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, обсудили участие России.

По его словам, европейцы согласились, что канал для диалога следует сохранять, поскольку он дает возможность напрямую передавать России позицию Запада. В то же время сам факт возвращения российского министра после нескольких встреч G20 без участия РФ вызывает беспокойство.

"Однако сам факт возвращения российского министра финансов - после, как я считаю, четырех встреч "Большой двадцатки" без участия России - свидетельствует о попытке нормализации отношений, и это делает еще более важным для нас противостояние", - отметил Клингбейль.

По данным американских СМИ, во время встречи на полях G20 министр финансов США Скотт Бессент обсуждал с главой Минфина РФ Антоном Силуановым мирный план президента США Дональда Трампа по Украине.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация G20 Война России против Украины
Новости
Киев может изменить работу метро во время тревог и ослабить комендантский час, но есть условие
Киев может изменить работу метро во время тревог и ослабить комендантский час, но есть условие
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?