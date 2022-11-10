Уже скоро. Синоптик рассказала, когда в Украине выпадет снег

Фото: синоптик рассказала, когда в Украине выпадет снег (GettyImages)

Уже на следующей неделе в Украине выпадет снег. В это время следует ожидать и похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз в Facebook синоптика Наталки Диденко.