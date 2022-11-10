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Уже скоро. Синоптик рассказала, когда в Украине выпадет снег

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Украина, Четверг 10 ноября 2022 14:29
Уже скоро. Синоптик рассказала, когда в Украине выпадет снег Фото: синоптик рассказала, когда в Украине выпадет снег (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Уже на следующей неделе в Украине выпадет снег. В это время следует ожидать и похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз в Facebook синоптика Наталки Диденко.

"Похолодание ожидается со следующей недели. А ближе к следующим выходным, 18-19 ноября, возможен снег", - рассказала она.

Как сообщалось, в четверг, 20 октября, в Карпатах зафиксировали серьезное понижение температуры. Показатели на градуснике показали до -8 градусов.

Напомним, в Украине 18 сентября выпал первый снег. В сети появились фотографии с заснеженных карпатских гор.

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